Памфилова предостерегла от поспешных выводов по итогам выборов во Владимирской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила незначительное число жалоб на выборах губернатора Владимирской области, но призвала повременить с окончательными выводами относительно кампании.

"Официально жалоб поступило мало, но окончательные выводы делать рано", - сказала Памфилова "Интерфаксу" в воскресенье.

"Давайте подождем, не хотела бы торопиться с какими-то оценками", - сказала она.

Во Владимирской области в воскресенье прошел второй тур выборов главы региона; за этот пост ведут борьбу действующий губернатор Светлана Орлова, представляющая "Единую Россию", и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.