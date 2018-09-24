Сипягин вернул лидерство на выборах губернатора Владимирской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин опережает действующего губернатора Владимирской области Светлану Орлову более чем на 1% на выборах главы региона по итогам подсчета 25,38% протоколов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", согласно данным областного избиркома, в настоящее время у В.Сипягина - 47,97% голосов, у С.Орловой - 46,32%.

Ранее, после подсчета 20,51% протоколов участковых избирательных комиссий, с минимальным преимуществом лидировала Орлова; а до этого Сипягин ее опережал.

На выборах губернатора Владимирской области в минувшее воскресенье состоялся второй тур. Победит кандидат, набравший простое большинство голосов.