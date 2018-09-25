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Госдеп объявил о решении поставить Тайваню запчасти к военным самолетам

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американский госдепартамент официально объявил о принятом решении поставить запасные части к истребителям F-16 и транспортным самолетам С-130, находящимся на вооружении ВВС Тайваня.

"Контракт на $330 млн будет включать поставку стандартных запасных частей для нескольких самолетов, включая истребители F-16 и транспортные самолеты C-130", - говорится в заявлении госдепа.

У американского конгресса есть 30 дней для того, чтобы опротестовать этот шаг.

Тайваньская администрация приветствовала решение США. "В условиях, когда Тайвань испытывает постоянно растущую угрозу, поставки американских вооружений повысят уверенность в укреплении самообороны и будут способствовать поддержанию мира и стабильности в районе Тайваньского пролива", - говорится в распространенном ею заявлении.

Китай решительно протестует против военных поставок США Тайваню, рассматривая их как нарушение требований документов об установлении дипотношений между двумя странами и обязательств США о признании существования одного Китая.

По мнению наблюдателей, связанные с вооружениями поставки могут привести к дальнейшему обострению противоречий между двумя странами, вызванными очередным расширением Вашингтоном списка облагаемых пошлинами китайских товаров.

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Теги: США, Тайвань, Китай

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