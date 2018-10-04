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Вице-президент США обвинит Китай во вмешательстве в выборы

По словам Майка Пенса, действия России меркнут на фоне вмешательства Китая

Вице-президент США обвинит Китай во вмешательстве в выборы
Вице-президент США Майк Пенс
Фото: Reuters

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс выступит с обвинением Китая во вмешательстве в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Агентство располагает выдержками из речи, которую Пенс прочтет в четверг в вашингтонском университете Гудзон. В ней утверждается, что Китай проводит пропагандистскую кампанию, использует шпионаж и принуждение, чтобы повлиять на мнение американцев.

По словам Пенса, Пекин мобилизовал "скрытых агентов влияния" и использует пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая.

"Как недавно сказал мне высокопоставленный сотрудник нашей разведслужбы, то, что делают русские, меркнет на фоне того, что творит Китай в нашей стране", - говорится в отрывке речи вице-президента.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинял Китай в попытках вмешательства.

Сейчас между странами обострились отношения, поскольку США пытаются ограничить импорт из Китая и поддержать собственных производителей. Из-за этого разгорелась экономическая война, в ходе которой повышаются пошлины с обеих сторон. Китай уже успел обвинить США в атаке на свой суверенитет.

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Теги: США, Китай, Майк Пенс

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