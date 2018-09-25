Лукашенко принял верительную грамоту у посла России Бабича

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник принял верительную грамоту посла России, спецпредставителя президента РФ Михаила Бабича.

Также верительные грамоты вручили президенту послы 11 государств, сообщает госагентство БелТА. Церемония прошла во Дворце Независимости.

"Я тот человек, который настроен на то, чтобы сделать все для того, чтобы наши отношения по-настоящему были братскими, чтобы они укреплялись, была и полноценная экономическая интеграция, и в той части, в которой возможно, развивался наш политический союз", - сказал Бабич, вручая Лукашенко верительную грамоту.

24 августа Владимир Путин подписал указ о назначении Бабича, занимавшего пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, послом в Минске и своим спецпредставителем по торгово-экономическим отношениям с Белоруссией.