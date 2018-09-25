Трамп предостерег Германию от попадания в полную энергетическую зависимость от России

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Дональд Трамп предупредил Германию, что Берлин рискует попасть в полную энергетическую зависимость от России, если не изменит курс.

"Германия будет полностью зависеть (энергетически - ИФ) от России, если немедленно не изменит свой курс", - сказал Трамп, выступая на Генассамблее ООН

По его словам, "расчет на одного зарубежного поставщика (энергоносителей - ИФ) может приводить к вымогательству и запугиванию".

"Вот почему мы приветствуем европейские государства, такие как Польша, которые строят Балтийский газопровод (Baltic pipe), чтобы заинтересованные государства могли удовлетворить свои энергетические потребности", - сказал он.