Генассамблея ООН смехом встретила слова Трампа о достижениях его администрации

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты достигли значительного прогресса с тех пор, как он занял должность главы государства.

"Менее чем за два года моя администрация достигла больше, чем почти что любая администрация за всю историю нашей страны", - сказал Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

После этих слов в зале послышался смех. Американский лидер сделал паузу и улыбнулся.

"Не ожидал такой реакции, но ничего", - сказал Трамп.

Смех в зале стал громче, раздались аплодисменты.

"In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country," Pres. Trump says at the #UNGA.



"Didn't expect that reaction, but that's okay," he says to laughs. https://t.co/AYa0KKbxn2 pic.twitter.com/xstJcL0QM1 — ABC News (@ABC) September 25, 2018

По словам Трампа, с тех пор, как он стал президентом, в стране были успешно проведены налоговые реформы, увеличено количество трудовых мест, усилена армия, а также общее благосостояние американского народа значительно улучшилось.

"Экономика Соединенных Штатов достигла такого роста, как никогда прежде. С момента моего избрания состояние США возросло на $10 триллионов", - утверждает президент США.