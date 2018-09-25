Сенатор США предложил предусмотреть частичную отмену санкций против РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол внесет на обсуждение в комитет Сената США по иностранным делам поправку к действующим антироссийским санкциям, сообщает во вторник американский новостной сайт The Daily Beast.

По данным сайта, представленный Полом документ предусматривает возможность взаимной отмены ограничительных мер со стороны США и РФ. Так, сенатор предлагает разрешить отмену санкций в отношении российских законодателей в том случае, если Москва также отменит ограничительные меры против ряда членов американского конгресса.

The Daily Beast отмечает, что предложение Пола уже подверглось серьезной критике со стороны американских политиков. "Как сенатор, который попал в санкционный список Кремля, я не вижу абсолютно никакого смысла в этой поправке и уверена, что давление посредством санкций должно быть усилено в отношении российского руководства, а не уменьшено", - считает демократ и сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин.

Ожидается, что документ будет обсуждаться в комитете Сената США по иностранным делам в среду.

Пол не всегда был согласен с позициями президента США Дональда Трампа. Так, в 2017 году при голосовании по законопроекту о дополнительных санкциях в отношении России, в частности, против различных отраслей российской экономики, Пол был одним из немногих сенаторов, которые проголосовали против.