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Экс-премьер Франции Вальс поборется за пост мэра Барселоны

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс во вторник объявил, что будет участвовать в предвыборной гонке на пост мэра испанского города Барселона, сообщают западные СМИ.

"Я хочу стать следующим мэром Барселоны", - сказал экс-глава Социалистической партии Франции, выступая на мероприятии в столице Каталонии.

56-летний французский политик - каталонец, он родился в Барселоне. С 2014 по 2016 годы он занимал пост премьер-министра Франции.

Вальс ранее не раз выступал с критикой движения за независимость Каталонии от Испании и ранее уже заявлял, что рассматривает возможность претендовать на пост мэра Барселоны.

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Теги: Испания, Барселона, Манюэль Вальс

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