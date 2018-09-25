Американский комик Билл Косби проведет до десяти лет в тюрьме за сексуальное насилие

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Суд в США во вторник приговорил американского актера Билла Косби к тюремному заключению за нападение сексуального характера на женщину более десяти лет назад, сообщает американский телеканал NBC.

Обвинение просило для Косби срока заключения от пяти до десяти лет. Минимальное наказание по данной статье - от трех лет. О том, какой именно срок получит Косби, пока не сообщается.

Также суд постановил внести Косби в реестр сексуальных преступников, что обяжет его уведомлять соседей и близлежащие школы в районе, где он будет жить, до конца своей жизни.

"Настало время для правосудия", - заявил судья Стивен О'Нил во время судебного заседания.

"Господин Косби, ваша вина была признана присяжными. Вы признаны виновным в очень серьезном преступлении", - сказал он.

"Я не имею права относиться к нему иначе, чем к другим, исходя из того, кто он и кем он был. Конечно, чем выше взберешься, тем больнее падать. Я понимаю, какое влияние это окажет на вас, господин Косби, и мне жаль", - добавил судья, обращаясь к 81-летнему комику.

Косби признали виновным в сексуальном насилии в отношении администратора баскетбольной команды университета Temple Андрэ Констант в его загородном доме в Филадельфии в 2004 году.