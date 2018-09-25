Главные новости
В миреСША с 26 сентября введут санкции против 12 российских компанийВ миреКаноническая УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территориюВ РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров
В мире

Американский комик Билл Косби проведет до десяти лет в тюрьме за сексуальное насилие

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Суд в США во вторник приговорил американского актера Билла Косби к тюремному заключению за нападение сексуального характера на женщину более десяти лет назад, сообщает американский телеканал NBC.

Обвинение просило для Косби срока заключения от пяти до десяти лет. Минимальное наказание по данной статье - от трех лет. О том, какой именно срок получит Косби, пока не сообщается.

Также суд постановил внести Косби в реестр сексуальных преступников, что обяжет его уведомлять соседей и близлежащие школы в районе, где он будет жить, до конца своей жизни.

"Настало время для правосудия", - заявил судья Стивен О'Нил во время судебного заседания.

"Господин Косби, ваша вина была признана присяжными. Вы признаны виновным в очень серьезном преступлении", - сказал он.

"Я не имею права относиться к нему иначе, чем к другим, исходя из того, кто он и кем он был. Конечно, чем выше взберешься, тем больнее падать. Я понимаю, какое влияние это окажет на вас, господин Косби, и мне жаль", - добавил судья, обращаясь к 81-летнему комику.

Косби признали виновным в сексуальном насилии в отношении администратора баскетбольной команды университета Temple Андрэ Констант в его загородном доме в Филадельфии в 2004 году.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Билл Косби
В мире
США с 26 сентября введут санкции против 12 российских компанийСША с 26 сентября введут санкции против 12 российских компаний
В списке оказались две организации, входящие в "Ростех"Подробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Первые фото с астероида, родная планета Спока и осьминоги под экстазиПодробнее
 Каноническая УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территориюКаноническая УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территорию
Синод УПЦ объявил, что дятельность американского и канадского экзархов нарушает межконфессиональный мир на УкраинеПодробнее
 Основатели Instagram уйдут из компанииОснователи Instagram уйдут из компании
В последнее время у создателей соцсети возникали конфликты с руководством Facebook относительно автономии для фотосервисаПодробнее
ЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с Ираном
Как заявила Федерика Могерини, Евросоюз, несмотря на протесты США, намерен сохранить торговые отношения с ТегераномПодробнее
 В Гонконге запретили партию, выступавшую за отделение от КитаяВ Гонконге запретили партию, выступавшую за отделение от Китая
Это первый запрет партии в Гонконге за 21 годПодробнее
 "Ъ" сообщил о возможной поставке в Сирию систем С-300 после крушения Ил-20"Ъ" сообщил о возможной поставке в Сирию систем С-300 после крушения Ил-20
По словам источника издания, чтобы исключить вероятность ЧП, за каждым сирийским расчетом можно будет закрепить российских офицеровПодробнее
 СМИ сообщили о планах США предъявить новые обвинения КитаюСМИ сообщили о планах США предъявить новые обвинения Китаю
В числе претензий — обвинения во вмешательстве в выборыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША с 26 сентября введут санкции против 12 российских компанийВ миреКаноническая УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территориюВ РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ РоссииПогибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами МужестваВ миреЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномВ РоссииСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией

Дальний беспилотник США провел пятичасовую разведку у Черноморского побережья РФ

Вблизи Севастополя также были зафиксированы полеты патрульного противолодочного самолета ВМС США и британского разведчика Подробнее

Генсек НАТО назвал полезной встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Генсек НАТО назвал полезной встречу с главой МИД РФ Сергеем ЛавровымРазличия между НАТО и Россией придают диалогу сторон еще более высокую значимость, уверен Йенс Столтенберг Подробнее

Президент Ирана призвал страны Персидского залива создать коллективный механизм безопасности

Самолет ВМС США совершил очередной полет вблизи российских баз в Сирии

Разведка прошла на фоне сообщений России о поставке зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Подробнее

Лавров назвал пропагандой обвинения задержанного в Норвегии россиянина в шпионаже

Корабль флота Марокко обстрелял лодку с мигрантами, направлявшимися в Испанию

Американский комик Билл Косби проведет до десяти лет в тюрьме за сексуальное насилие

"Монако" с Головиным в составе уступил "Анже" в чемпионате Франции

"Монако" с Головиным в составе уступил "Анже" в чемпионате ФранцииПолузащитник сборной России впервые вышел в стартовом составе новой команды, он отыграл полный матч Подробнее

Рухани предложил США возобновить диалог на полях Генассамблеи ООН

Пять пассажирских поездов задержали из-за схода грузовых вагонов в Забайкалье

Экс-премьер Франции Вальс поборется за пост мэра Барселоны

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');