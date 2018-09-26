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Главы МИД Азербайджана и Армении проведут в Нью-Йорке переговоры по Карабаху

Посредниками выступят представители России, Франции и США

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян на встрече в среду в Нью-Йорке обсудят урегулирование карабахского конфликта.

"Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Российская Федерация, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер - США) встретятся в 26 сентября 2018 года "на полях" 73-ей сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", - сообщили в минувший понедельник в МИД Азербайджана. По его данным, па встрече будет обсуждаться переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта.

"Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик", - добавили в ведомстве.

В МИД Армении подтвердили планирующуюся встречу министров.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года. В настоящее время переговорный процесс по мирному урегулированию карабахского конфликта идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

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Теги: Азербайджан, Армения, Россия, Франция, США

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