Один из первых компьютеров Apple продан на аукционе за 375 тыс. долларов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Один из 200 компьютеров Apple I 1976 года выпуска был продан на аукционе за 375 тысяч долларов, сообщает издание MarketWatch.

Представители аукциона отказались раскрывать имена продавца и покупателя.

Отмечается, что 200 первых персональных компьютеров модели Apple I были созданы Стивом Джобсом и Стивом Возняком на заре существования компании Apple Computer. Проданный лот - один из 16 оригинальных, работающих до сих пор.

В 2014 году на аукционе Christie's был продан другой образец серии Apple I. Лот оценили в 365 тыс. долларов.