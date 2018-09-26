В США по обвинению в шпионаже задержали гражданина Китая

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники американских спецслужб задержали в Чикаго 27-летнего гражданина КНР, которого обвиняют в шпионаже, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на федеральную прокуратуру США.

Имя задержанного - Цзи Чаоцюнь, он находился в США по студенческой визе.

Отмечается, что молодому человеку предъявлены обвинения в том, что он сознательно вел деятельность на территории США как агент иностранного государства, не уведомив об этом заранее американскую генпрокуратуру.

Сторона обвинения считает, что Цзи Чаоцюнь собирал для китайских разведслужб данные о восьми гражданах США для их последующей вербовки. Некоторые из этих людей являются сотрудниками американских предприятий оборонно-промышленного комплекса. При этом, все эти восемь человек родились либо в Китае, либо на Тайване, а уже потом получили гражданство в США.

Агентство отмечает, что задержанному может грозить до 10 лет лишения свободы.