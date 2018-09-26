Трамп обвинил Китай в намерении вмешаться в американские выборы 2018 года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Китай планировал вмешаться в американские выборы 2018 года.

"К сожалению, мы обнаружили, что Китай намеревался вмешаться в наши выборы, которые пройдут в ноябре 2018 года", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

"Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я - первый президент США, выступивший против Китая в вопросах торговли. И мы побеждаем в торговле, побеждаем на всех уровнях. Мы не хотим позволить им сорвать наши будущие выборы или вмешаться в них", - подчеркнул Д.Трамп.

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса США, большая часть сенаторов, а также губернаторов. СМИ не раз отмечали, что представители Демократической партии США постараются одержать победу на этих выборах, укрепив свои позиции против администрации президента-республиканца Трампа.

Согласно последним опросам, кандидаты от Демократической партии на выборах в Конгресс обгоняют по популярности республиканцев, однако разрыв между ними сокращается. Согласно опубликованным в среду результатам опроса YouGov, 45% американцев заявили, что намерены поддержать демократов. За кандидатов от Республиканской партии готов проголосовать 41% опрошенных. Для сравнения, проведенный за неделю до этого опрос организации Marist Poll показывал, что отрыв демократов от республиканцев составлял 12 процентных пунктов. Так, за неделю разрыв между ними сократился сразу на восемь пунктов.