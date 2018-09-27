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Президент Грузии помиловал более 100 осужденных

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Грузии Георгий Маргвелашвили издал очередной акт о помиловании, который коснулся 111 осужденных, сообщил в четверг на брифинге председатель действующей при президенте комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

По словам Коридзе, 42 человека из числа помилованных покинут места заключения в четверг. Среди них один несовершеннолетний и три женщины.

"69 лицам сокращен срок отбывания наказания", - сказал председатель комиссии, уточнив, что в это число входят четыре женщины и шесть несовершеннолетних.

Ранее на этой неделе грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" обратилось к президенту Грузии с просьбой помиловать находящегося в заключении бывшего главу МВД, экс-премьера страны Вано Мерабишвили. Президент пока не прокомментировал просьбу оппозиционеров. Ранее он неоднократно заявлял, что пока не видит оснований для помилования Мерабишвили.

Вместе с тем, в действующей при президенте Грузии комиссии по помилованию в четверг заявили, что не получали от Мерабишвили просьбы о помиловании.

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Председатель комиссии также прокомментировал отказ в помиловании осужденному за подготовку убийства протоиерею Георгию Мамаладзе, с просьбой о помиловании которого ранее обратились его адвокаты.

По его словам, комиссия рассмотрела вопрос о его помиловании, но не смогла принять единогласного решения. "В ходе рассмотрения дела Мамаладзе полного консенсуса членов комиссии не было и президенту, соответственно, комиссия не смогла дать положительной рекомендации", - сказал Коридзе, отметив, что президент с позицией комиссии согласился.

Мерабишвили был задержан в мае 2013 года, а позже был осужден по нескольким обвинениям на девять лет лишения свободы.

Что касается осужденного за подготовку убийства священника Мамаладзе, адвокаты в августе передали в администрацию президента Грузии прошение о его помиловании.

Он был задержан в аэропорту Тбилиси в феврале 2017 года, в его багаже нашли отравляющее вещество цианид. По версии следствия, священник ехал в Берлин, где проходил лечение патриарх Грузии Илиа Второй. По данным следствия, жертвой должно было стать духовное лицо высокого ранга. Суд в сентябре 2017 года признал Мамаладзе виновным и приговорил его к девяти годам тюремного заключения.

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Теги: Грузия

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