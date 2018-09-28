Нидерландская полиция обнаружила 100 кг материалов для изготовления взрывчатки

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Нидерландов в пятницу сообщили, что при аресте семерых подозреваемых в подготовке масштабного теракта были обнаружены более 100 кг материалов, которые могли быть использованы для изготовления взрывчатых веществ, сообщают западные СМИ.

"Во время обысков в домах задержанных в четверг полиция конфисковала значительное количество исходных материалов для изготовления бомб", - заявили в пятницу представители нидерландских правоохранительных органов.

Накануне отряды спецназа задержали семерых подозреваемых в подготовке масштабного теракта в Нидерландах. Подозреваемые были задержаны в городах Верт и Арнем.

Двое арестованных - мужчины 31 и 34 лет, содержатся под стражей при соблюдении повышенных мер безопасности, им разрешено общаться только с адвокатами.

34-летний подданный Нидерландов иракского происхождения уже попадал в поле зрения властей в связи с попыткой перебраться на контролируемые террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ - ИФ) территории на Ближнем Востоке.