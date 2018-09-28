Израиль и РФ будут поддерживать канал связи для предотвращения конфликтов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Израиль гарантировал РФ сохранение канала "деконфликтинга", аналогичный установленному с Соединенными Штатами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Израиль нам многократно гарантировал, что они будут сохранять с нами канал "деконфликтинга", который мы имеем с США. Это то, чего мы сейчас от Израиля требуем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам выступления на заседании Генассамблеи ООН.

"Когда Израиль высказывал озабоченность, что иранские и проиранские подразделения находятся практически на линии разъединения на Голанских высотах, мы достигли понимания", - сказал Лавров.

В середине сентября отношения между Россией и Израилем прошли проверку, когда сирийская противовоздушная ракета сбила российский самолет-разведчик Ил-20. Минобороны РФ возложило вину за случившееся на пилота израильского самолет F-16, который своим маневром подставил Ил-20 под удар.