Россия готова стать площадкой для израильско-иранских переговоров

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россия могла бы предоставить площадку для возможных переговоров между Израилем и Ираном, заявил глава МИДРФ Сергей Лавров.

"Мы за то, чтобы такое сотрудничество налаживать, даже не сотрудничество, для начала хотя бы разговаривать надо начинать. Если мы будем восприниматься обеими сторонами как удобная площадка, где они могли бы встречаться, мы будем только рады", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Так российский министр ответил на вопрос о том, могла бы Россия выступить посредником для налаживания отношений между Израилем и Ираном.