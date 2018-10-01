Испанский пилот отделался минимальным наказанием за запуск ракеты в небе Эстонии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Испанский пилот, запустивший по ошибке ракету "воздух-воздух" в воздушном пространстве Эстонии, получил минимальное дисциплинарное наказание.

Это означает, что пилот заплатит штраф в размере недельной зарплаты или будет арестован на срок 14 дней, сообщил в понедельник эстонский сайт "Дельфи" со ссылкой на испанскую газету EL Pais.

В ходе расследования были выдвинуты две основные версии: техническая ошибка или ошибка пилота, сообщил ранее министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik).

ВВС Испании доказали, что была допущена халатность пилота, но учли ряд смягчающих обстоятельств: инцидент не привел ни к человеческим жертвам, ни к материальному ущербу, хотя все могло закончиться гораздо хуже. Ракета после отделения продолжила полет, и, скорее всего, самоуничтожилась, сочли эксперты.

Приказом министра обороны Эстонии после инцидента до выяснения обстоятельств происшедшего все тренировочные полеты были прерваны. В настоящее время они возобновлены.

7 августа в 15.44 в тренировочной зоне ВВС Эстонии в районе города Отепя испанский истребитель Eurofighter по ошибке на высоте около шести километров произвел несанкционированный запуск ракеты Amraam дальностью полета десяти километров. Ее поиски не увенчались успехом.