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Причиной случайного пуска ракеты в небе над Эстонией стала "необычная ошибка" пилота

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Эстонии завершила работу межведомственная следственная группа по расследованию инцидента с несанкционированным пуском ракеты "воздух-воздух" с испанского истребителя в августе минувшего года.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны, комиссия, созванная по инициативе министра обороны Юри Луйка (Juri Luik), "дала исчерпывающую оценку системы безопасности гражданской авиации во время проведения учебных полетов военной авиации и считает действующие на данный момент правила совершения учебных полетов военной авиации Эстонии и НАТО достаточными".

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Комиссия установила, что причиной инцидента стала не системная ошибка, а "необычная ошибка пилота".

На вопрос "Интерфакса", в чем конкретно заключается "необычная ошибка пилота", заведующая отделом стратегической коммуникации министерства Сюзанн Лиллевяли (Susan Lillevali) ответила, что с этим разбирается аналогичная комиссия в Испании, которая еще не завершила своей работы.

Ранее испанские СМИ сообщали, что комиссия ВВС Испании пришла к выводу, что инцидент был вызван небрежностью пилота. Его наказали штрафом в размере недельного заработка.

В то же время вице-канцлер министерства обороны Меэлис Ойдсалу (Meelis Oidsalu) сказал, что "инцидент не привел к угрозе для полетов гражданской авиации, поскольку во время проведения учебных полетов коридоры для гражданских самолетов всегда устанавливаются в стороне от зон совершения учебных полетов".

Случайный пуск боевой ракеты

7 августа 2018 года истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 случайно выпустил боевую ракету "воздух-воздух" во время тренировочного полета на высоте шести километров над южной частью Эстонии.

Американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух - воздух" AIM-120 AMRAAM предназначена для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости объекта. Ракета длиной 3,7 метра содержит 5-10 кг взрывчатого вещества; радиус ее полета составляет 100 км.

У ракеты есть режим самоликвидации, который гарантирует ее уничтожение в воздухе при ошибочном запуске, однако поисковики не исключали, что она могла упасть на землю. На предполагаемом месте ее падения - в торфянике в заповеднике Эндла - произошел пожар. Однако обломки ракеты не нашли.

При этом эстонские военные отмечали, что, если бы ракета полетела на на северо-запад, а на восток, она могла бы оказаться на территории России в районе Печор.

Теги: Эстония, Испания

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