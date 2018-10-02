Экс-ведущий Top Gear поехал в Грузию для съемок программы о Сталине

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Британский телеведущий Джереми Кларксон, наболее известный по своей работе в шоу Top Gear, отправился в Грузию для съемок программы об Иосифе Сталине; она должна выйти в рамках цикла передач о мировых диктаторах, сообщают во вторник грузинские СМИ.

"Накануне мы были в Батуми, а сегодня посетили Дом-музей Сталина в Гори. Я и моя группа готовим телепередачи об известных мировых диктаторах", - сказал Кларксон журналистам Первого телеканала Грузии.

Британский журналист не стал раскрывать сюжет новой программы. Грузинским журналистам удалось снять "Бентли" Кларксона, на капоте которого была установлена гипсовая голова Сталина.

Вместе со съемочной группой Кларксон отправился в грузинское село Хурвалети на границе с Южной Осетией, отмечается в сообщении.