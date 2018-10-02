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Джонсон призвал Консервативную партию отказаться от плана Мэй по Brexit

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Великобритании следует "бросить" план премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС, заявил бывший глава МИД Борис Джонсон, выступая на съезде Консервативной партии в Бирмингеме.

Зал встретил это заявление продолжительными аплодисментами.

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"Не верьте им, когда они говорят, что нет другого плана или альтернативы", - добавил бывший министр.

Джонсон высказался против идеи о том, что план премьер-министра можно одобрить сейчас в нынешнем виде, а затем изменить. "Не верьте, что мы сейчас можем ошибиться с ним сейчас, а затем исправить его... Это просто фантазия", - сказал он.

Политик убежден, что в случае принятия плана Мэй Лондон не сможет свободно заключать соглашения о торговле с другими странами. "Нам не только не позволят предлагать собственные схемы пошлин. Мы не сможем создавать собственные законы... Это политически унизительно для экономики в 2 трлн фунтов", - сказал он.

В своей речи Джонсон вспомнил о том, что стал первым за 52 года министром иностранных дел Великобритании, который посетил Перу.

"И я подумал, почему потребовалось 52 года для министра иностранных дел Великобритании, чтобы посетить это прекрасное место...Почему прошло 25 лет с тех пор, как мои предшественники были в Аргентине и Чили? Потому что все наша глобальная стратегия была сосредоточена на ЕС", - сказал Джонсон.

По его словам, такая сфокусированность на ЕС сейчас имеет меньше смысла, так как происходит глобализация экономики. "Конечно, ЕС всегда был и будет невероятно важным. Но остальной мир также пропорционально набирает силы", - сказал он.

Летом Джонсон покинул пост министра иностранных дел Великобритании из-за несогласия с позицией Мэй по Brexit. В последнее время СМИ нередко указывают на то, что Джонсон в будущем может побороться с ней за пост премьер-министра Великобритании.

Сам он призывает правительство рассмотреть возможность заключения соглашения о свободной торговле по канадской модели. Последняя подразумевает договоренности наподобие соглашения между ЕС и Канадой о всеобъемлющей зоне торговли. Оно было подписано осенью 2016 года, однако пока не вступило в силу. Положения торгового соглашения предполагают, что между ЕС и Канадой будет устранены 98% тарифов.

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Теги: Борис Джонсон, Тереза Мэй, Brexit

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