Самыми высокооплачиваемыми работниками в США оказались женатые мужчины

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Женатые мужчины признаны самой высокооплачиваемой демографической группой в США, пишет MarketWatch со ссылкой на исследование Университета Миннесоты.

В среднем их зарплата на пике карьеры превышает $80 тыс. в год, тогда как представители иных групп получают около или менее $50 тыс. в год, причем среди неженатых мужчин, незамужних и замужних женщин показатели более-менее совпадают.

Эксперты подчеркивают, что результат исследования не означает, что женатым мужчинам платят больше, потому что они женаты и потому что они мужчины. "Возможно, мужчины с более высокими зарплатами просто чаще женятся", - пишет научный сотрудник Федерального резервного банка Сент-Луиса Гийом Ванденбрук.

Сексизм может играть определенную роль в таком значительном расхождении, указывают аналитики. В частности, при приеме на работу сотрудники отделов кадров могут подумать, что если у мужчины есть семья и он должен ее обеспечивать, ему надо предложить более высокую зарплату, чем неженатому претенденту на вакансию.

Отмечается, что в начале карьеры разница в зарплатах между женатыми мужчинами и остальными группами не так заметна, однако она начинает расти и достигает пика к 40-50 годам.