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Бывший посол США в Таллине объяснил свою отставку несогласием с политикой Трампа

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Привычка нового президента США Дональда Трампа подвергать все критике, а также принижать важность союзников Соединенных Штатов стали поводом для бывшего посла США в Эстонии Джеймса Мелвилла покинуть свой пост.

Об этом дипломат рассказал в интервью изданию Washington Post.

По словам Мелвилла, дипломаты, как и военные, обязаны следовать предписаниям, поступающим от избранных на выборах политических руководителей и проводить их внешнеполитическую линию.

"Если это по какой-либо причине неосуществимо, то честно будет просто уйти в отставку. Так я и поступил, когда ушел с поста посла США в Эстонии", - пояснил дипломат.

Мелвилл отметил, что потратил немало сил и времени, пытаясь разъяснить новой администрации США важность роли НАТО, и указывал, что принижение роли альянса направляет негативный сигнал таким странам-союзницам по блоку, как Эстония.

"Весной этого года я понял, что больше не могу поддерживать политику и риторику президента Трампа в адрес НАТО, наших союзников в Европе и по поводу России. Мне не по душе и торговая политика, проводимая США", - продолжил дипломат.

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Теги: США, Эстония
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