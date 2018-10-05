Лауреаты Нобелевской премии мира посвятили свою награду жертвам сексуального насилия

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Лауреаты Нобелевской премии мира 2018 года, медик из Демократической Республики Конго Денис Муквеге и правозащитница из Ирака Надя Мурад, посвятили свою награду женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия, передают в пятницу западные СМИ.

Выступая на пресс-конференции у дверей своей больницы в городе Букаву в ДР Конго, Муквеге заявил, что посвящает Нобелевскую премию мира женщинам, "каждый день сталкивающимся с насилием".

"Эта Нобелевская премия - признание страданий и неспособности должным образом возместить (потери - ИФ) женщин, которые становятся жертвами изнасилований и сексуального насилия в странах по всему миру", - сказал он.

Бывшая пленница "Исламского государства" (запрещено в РФ) Надя Мурад, разделившая с Муквеге эту награду, также посвятила ее меньшинствам и жертвам сексуального насилия.

"Я разделяю эту награду со всеми езидами, со всеми иракцами и курдами, а также со всеми меньшинствами и с теми, кто пережил сексуальное насилие", - приводят СМИ слова из распространенного в пятницу заявления Мурад.

В пятницу Нобелевская премия мира была присуждена врачу-гинекологу Муквегеи правозащитнице Мурад (Ирак) за усилия, направленные на то, чтобы положить конец использованию сексуального насилия в качестве оружия в ходе вооруженных конфликтов.

Муквеге более всего известен как основатель и директор госпиталя Панзи, в котором оказывают медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований.

Мурад родилась в 1993 году, активно занимается правозащитной деятельностью. Несколько раз была удостоена значимых премий и наград. Она представительница народа езидов - этнического меньшинства, проживающего на севере Ирака. В 2014 году она пострадала от преследований езидов со стороны запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.