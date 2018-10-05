Украина пообещала не препятствовать движению поездов между Россией и Молдавией

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев не будет препятствовать движению поездов между Россией и Молдавией.

"Украина никогда не примет решения, которое могло бы нанести вред молдавским партнерам", - заявил он на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом, отвечая на вопрос журналистов о том, пострадают ли граждане Молдавии, если Украина прервет железнодорожное сообщение с Россией и запретит транзит поездов в Молдавию.

"Я просил, чтобы любую новость из Украины воспринимали с оптимизмом. Украина никогда не примет решения, которые шли бы в ущерб Молдавии. Никогда!" - повторил Гройсман.

Ранее сообщалось, что украинские власти рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.