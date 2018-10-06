Замглавы МИД КНДР вылетела из Пекина на переговоры в Москву

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела из международного аэропорта Пекина в Москву, где она в начале следующей недели, как ожидается, примет участие в двусторонних и трехсторонних консультациях, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

"Она коротко заявила журналистам, что цель ее визита - провести трехсторонние консультации с Россией и Китаем", - сообщает агентство.

Согласно его данным, Цой Сон Хи летит в Москву из Пекина рейсом российской авиакомпании "Аэрофлот". В Китае она была с двухдневным визитом.

"Эксперты полагают, что Цой Сон Хи в ходе ее визита в Россию, как ожидается, сосредоточит внимание на том, чтобы заручиться поддержкой России в ослаблении санкций, а также обсудит детали возможного визита в Москву северокорейского лидера Ким Чен Ына", - отмечает агентство.

Консультации на уровне замглав МИД запланированы на 8 и 9 октября.