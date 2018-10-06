Первая леди США выступила в поддержку кандидатуры Кавано на пост верховного судьи

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп в ходе визита в Египет заявила журналистам, что поддерживает кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США.

"Я думаю, что у него высокая квалификация для Верховного суда", - заявила она, ее слова приводит агентство Associated Press.

Первая леди США не стала комментировать обвинения в адрес Б.Кавано, однако отметила, что "жертвам насилия должна быть обязательно оказана помощь".

Мелания Трамп завершает свое турне по странам Африки в Египте.

Ожидается, что сенат США в скором времени проголосует по кандидатуре Кавано. В пятницу состоялось ключевое процедурное голосование, по итогам которого сенаторы согласились прекратить обсуждение кандидатуры и перейти к следующему этапу процедуры утверждения Кавано - финальному голосованию.

В середине сентября газета The Washington Post опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Кавано был пьян. Кавано обвинения отвергает.

Ранее на этой неделе в Вашингтоне прошли акции протеста против назначения Кавано. В них приняли участие тысячи человек, большинство из которых - женщины. Акция была инициирована несколькими феминистскими организациями. Участники демонстрации скандировали лозунги: "Мы знаем правду", "Кавано солгал под присягой", "Нет, нет, Кавано должен уйти".

Кандидатура Кавано на должность судьи Верховного суда США была выдвинута Дональдом Трампом 10 июля. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.