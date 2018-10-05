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Кавано заручился поддержкой достаточного числа сенаторов для избрания в Верховный суд США

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост судьи Верховного суда США Бретт Кавано, согласно последним данным, заручился поддержкой достаточного числа сенаторов, чтобы быть утвержденным на этот пост на голосовании в субботу. По данным американских СМИ, два сенатора, поддержку Бретту Кавано в пятницу высказали сенатор-демократ Джо Манчин и сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз. Оба ранее заявляли, что еще не определились со своей позицией.

Таким образом, если до субботы ничего не изменится, кандидатуру Бретта Кавано точно поддержат более половины сенаторов. И, таким образом, он будет утвержден судьей Верховного суда.

Ранее в пятницу члены сената США в ходе ключевого процедурного голосования решили прекратить дебаты относительно кандидатуры Кавано на пост судьи Верховного суда.

В ходе голосования 51 сенатор выступил за прекращение дебатов и переход к финальному этапу утверждения кандидатуры Бретта Кавано. "Против" проголосовали 49 сенаторов.

Ожидается, что финальное голосование в Сенате пройдет уже в субботу.

Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США 10 июля 2018 года. Однако члены Демократической партии США выступили против его кандидатуры.

Затем в середине сентября газета The Washington Post опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Бретт Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Кавано обвинения отвергает.

Несмотря на эти обвинения, Дональд Трамп и его сторонники из Республиканской партии продолжили оказывать поддержку Бретту Кавано.

ФБР провело расследование относительно этого дела и направило результаты в Сенат США и Белый дом. Дональд Трамп заявил, что демократы никогда не будут довольны ситуацией вокруг его кандидата, сколько бы расследований ни проводило ФБР.

Конгрессмены-республиканцы неоднократно обвиняли своих коллег-демократов в стремлении любой ценой саботировать процедуру назначения Кавано в Верховный суд. В случае если этот процесс благополучно завершится, в этом суде будут заседать пять судей-консерваторов, обычно поддерживающих позицию республиканцев, и четверо судей-либералов, за которых выступают демократы. Таким образом, Верховный суд сможет без помех трактовать американские законы в соответствии с идеалами именно Республиканской партии.

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