Вертолеты коалиции вывезли боевиков ИГ из провинции Дейр-эз-Зор

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Вертолеты международной коалиции, возглавляемой США, вывезли с территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор несколько боевиков террористической организации ИГ (запрещена в России - ИФ), сообщает сирийское агентство САНА со ссылкой на источники.

"Местные источники сообщили, что накануне вертолеты коалиции, приземлившись вблизи поселка Аш-Шаафа, посадили на борт несколько боевиков разных национальностей, чтобы перевезти в неизвестном направлении", - говорится в сообщении агентства.

Агентство утверждает, что за несколько дней до этого вертолеты коалиции также в неизвестном направлении вывезли из поселения Аль-Марашда "несколько главарей ИГ".

Ранее сообщалось, что возглавляемая США международная коалиция эвакуировала из провинции Дейр-эз-Зор высокопоставленных главарей ИГ.