В мире

Референдум о запрете однополых браков провалился в Румынии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Румынии из-за низкой явки провалился референдум о внесении поправки, определяющую брак как союз между мужчиной и женщиной, в конституцию Румынии, сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что после закрытия участков всенародное голосование посетили 20,41% граждан страны, в то время как минимальный процент для признания референдума действительным составляет 30%.

В настоящий момент в конституции Румынии определение брака закреплено как союз между супругами, что может упростить введение в стране однополых браков, подчеркивается в газете. Однополые браки в стране не легализованы.

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Теги: Румыния

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