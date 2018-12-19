На Кубе отказались внести в конституцию изменения, разрешающие однополые браки

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Власти Кубы приняли решение не вносить в конституцию измененное положение о браке, сообщает в среду агентство Associated Press.

Ранее борцы за права ЛГБТ предлагали отказаться от описания брака как "союза мужчины и женщины", и описывать его как "союз двух человек...с абсолютно равными правами и обязанностями", отмечает агентство.

Положение было внесено в статью 68 первого проекта новой конституции Кубы, обсуждение которого ведется в стране с лета этого года.

Такая формулировка, которая, как пишет агентство, "продвигает легализацию однополых браков", вызвала недовольство со стороны евангельской церкви, а также - многих рядовых граждан, которые участвовали в обсуждении новой конституции. Кубинские СМИ сообщили, что власти получили более 192 тыс. комментариев по новому положению о браке, авторы большинства из которых просили отказаться от него.

"Конституция не будет ничего говорить об этом вопросе, оставляя открытой возможность будущей легализации (однополых браков - ИФ), но не продвигая ее", - отмечает агентство.

В комиссии, ответственной за составление новой конституции, заявила, что вопрос брака должен освещаться в семейном кодексе, изменения в который будут внесены спустя некоторое время после утверждения новой конституции.

Голосование по окончательной версии новой конституции пройдет в Национальной ассамблее Кубы на этой неделе. В начале 2019 года, как ожидается, состоится референдум по конституции.