Чеченскому правозащитнику Титиеву присудили премию ПАСЕ имени Вацлава Гавела

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премию Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела за работу в области защиты прав человека присудили в понедельник главе филиала правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюбу Титиеву, находящемуся под стражей.

Об этом объявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Премией имени бывшего президента Чехии награждаются лица за выдающуюся работу в защиту прав человека в Европе и за ее пределами. Она была создана совместно Библиотекой Вацлава Гавела, Фондом "Чартер-77" и Парламентской ассамблеей Совета Европы.

В автомобиле Титиева 9 января были обнаружены наркотики. Спустя два дня правозащитника взяли под арест. Он не признает свою вину и настаивает, что наркотики ему подбросили.

Титиеву было предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ). По версии следствия, Титиев приобрел каннабис массой не менее 207,84 грамма 9 января при неустановленных обстоятельствах.