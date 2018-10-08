Число авиарейсов между Россией и Францией вырастет на треть

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Авиавласти и представители авиакомпаний РФ и Франции 4-5 октября провели консультации, по итогам которых было достигнуто соглашение об увеличении количества рейсов между странами с 87 до 121 рейса в неделю.

Как говорится в сообщении Минтранса РФ, с российской стороны в консультациях приняли участие представители Минтранса, посольства России во Франции, авиакомпаний "Аэрофлот" , "Россия", "Сибирь", "Уральские авиалинии" , "Северный ветер", "ЭйрБриджКарго" и аэропорта "Домодедово".

С французской стороны участвовали представители авиационных властей республики, министерства иностранных дел и международного развития, посольства Франции в России, а также представители авиакомпаний Air France, Aigle Azur и XL Airways.

Как указывает Минтранс РФ, "полномасштабные консультации авиационных властей России и Франции не проходили с 2012 года, в связи с чем сформировался широкий круг вопросов для обсуждения, затрагивающий регулярные и нерегулярные полеты, пассажирские и грузовые перевозки". "Для французской стороны традиционным был вопрос выполнения полетов с использованием воздушного пространства РФ", - отмечает министерство.

По результатам переговоров в таблицу маршрутов межправсоглашения о воздушном сообщении от 2 июля 2001 года внесено два новых пункта - Монпелье и Марсель. В рамках переговоров российская сторона добилась "беспрецедентного увеличения количества полетов" - с 87 до 121 рейса в неделю.

В российском министерстве указывают, что теперь российские перевозчики смогут увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Москва - Париж, Москва - Ницца и Санкт-Петербург - Ницца на семь рейсов в неделю, а также начать выполнение полетов по новым направления Москва - Монпелье, Москва - Марсель, Москва - Бордо с частотой пять рейсов в неделю на каждом направлении.

"Принимая во внимание, что квота полетов была распределена преимущественно между Москвой и Санкт-Петербургом, а российские регионы оставались неохваченными, закреплена договоренность о предоставлении дополнительных прав при выполнении полетов по маршруту Екатеринбург - Париж и Калининград - Париж. Теперь полеты по указанным направлениям смогут выполняться с частотой до семи рейсов в неделю. Кроме того, по результатам переговоров увеличено количество назначенных перевозчиков на маршрутах Москва - Ницца и Санкт-Петербург - Ницца до трех и двух соответственно, что, несомненно, увеличит конкуренцию на линиях", - добавляют в Минтрансе.

Помимо этого была вдвое увеличена квота на выполнение нерегулярных рейсов из России во Францию - с 40 до 80. Предоставлены и дополнительные права российским грузовым перевозчикам: теперь полеты из России в Париж смогут выполняться с частотой пять рейсов в неделю. "Получено столь необходимое для грузовых перевозчиков право совмещения промежуточных пунктов и пунктов за пределами Франции, что позволит перевозчикам существенно снизить издержки", - говорится в сообщении.

Наконец, французской стороне было предоставлено право осуществления полетов в РФ для второго перевозчика. "Проведенные переговоры ознаменовали новый этап развития российско-французских отношений в области воздушного транспорта. Полученные права расширят возможности туристов и представителей деловых сообществ России и Франции", - рассчитывают в российском министерстве.