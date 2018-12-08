В Организации американских государств заявили о пытках со стороны кубинцев в регионе

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Генсекретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро обвинил власти Кубы в экспорте в страны региона пыток и подавления протестов.

"В Венесуэле в этом году отмечается присутствие кубинцев при пытках людей. Число кубинцев в Венесуэле оценивается в 46 тысяч человек. Это оккупационная сила, которая обучает пыткам, подавлению протестов, ведет разведывательную деятельность, гражданскую документацию, миграционную работу", - заявил Альмагро на конференции по правам человека на Кубе.

По словам Альмагро, в Никарагуа были получены свидетельства жертв, утверждавших, что кубинцы присутствовали во время пыток. В Венесуэле и Никарагуа недавно происходили крупные протестные акции против политики властей, в результате которых погибли люди, сотни были задержаны