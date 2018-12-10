ЦИК Армении посчитал голоса на 80% участков

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" лидирует на внеочередных парламентских выборах, прошедших в воскресенье.

По данным Центральной избирательной комиссии после подсчета голосов с 80% избирательных участков, блок "Мой шаг" набирает 70,32% голосов.

Партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) - 8,42%, партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 6,33%.

Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия набирает 4,54%, и пока не проходит в новый парламент.

Партия "Дашнакцутюн" также не преодолевает пятипроцентный барьер, набирая 4,01%.

Ни одна из других политических сил (партий и блоков) не набирает более 2% голосов.

Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%.

Явка на внеочередных парламентских выборах в воскресенье стала самой низкой в Армении за последние несколько лет. В голосовании приняло участие 48,63% избирателей.

Порог явки на выборах не предусмотрен.