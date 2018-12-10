Ученые назвали оптимальный состав экипажа для работы в космосе

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Исследования на Земле показали преимущество мужского экипажа из трех человек при работе в космосе над экипажами из четырех мужчин и женскими командами.

Согласно материалам доклада, подготовленного к XVII Конференции по космической биологии и медицине, Институт медико-биологических проблем РАН провел исследование влияния гендерной принадлежности членов экипажа на эффективность взаимной деятельности.

"В общем, что касается групповой взаимозависимой деятельности, реализуемой посредством методики Гомеостат, предпочтение нужно отдавать мужчинам, объединенным в группы не более трех человек", - говорится в материалах.

Ученые исследовали 28 групп по 3-4 человека. Группы были однородными по гендерному признаку и смешанными. Участниками выступали мужчины и женщины от 25 до 43 лет.

Испытуемых разделили на три группы: из четырех человек, в основном мужчин, из трех человек, преимущественно мужчин и группы из трех человек, преимущественно женщин. Всем им было необходимо решать собственные и групповые задачи, в том числе в ущерб решению своих персональных задач.

Проведенные исследования показали "выраженное превосходство "мужских" групп, составленных из трех человек, по сравнению с "мужскими" группами, составленными из четырех человек".

Медики объясняют это тем, что трем мужчинам проще договориться между собой, чем четверым.

Кроме того, мужские группы оказались эффективнее женских. Специалисты объясняют это тем, что мужчины лучше справляются с поисковой активностью, чем женщины, "которые по своему жизненному статусу призваны не столько к поиску, сколько к сохранению достигнутого".