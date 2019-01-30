Додон исключил связь его визита в Москву с выборами в парламент Молдавии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что его рабочий визит в Москву и предстоящая встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным не имеют никакого отношения к запланированным на февраль этого года парламентским выборам в Молдавии.

"Я принял решение и объявил, что не буду участвовать в этой избирательной кампании. А значит, я не буду баллотироваться на должность депутата. Хотя были вопросы - буду я участвовать в выборах или нет. А раз я не веду избирательной кампании, то и говорить о влиянии этого визита на выборы нельзя", - сказал Додон в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"Ни о каком вмешательстве (России в парламентские выборы в Молдавии - ИФ) не может идти речи. Это - сугубо двусторонний, прагматический визит для решения конкретных проблем, с которыми сталкиваются наши граждане", - подчеркнул президент Молдавии, отвечая на вопрос издания, не опасается ли он, что оппоненты воспользуются его визитом в Россию и начнут говорить о "вмешательстве" и "сговоре с Москвой".

Ранее сообщалось, что президенты РФ и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон в среду проведут переговоры в Кремле. Как ожидается, в ходе встречи они обсудят двустороннюю повестку и региональные проблемы.