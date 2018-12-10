В аэропорту Тбилиси усилили проверки мужчин, прилетевших с Украины

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Тбилисском международном аэропорту усилена проверка пограничниками пассажиров мужского пола, прибывающих в Грузию из Украины, сообщают грузинские СМИ.

Со ссылкой на очевидцев сообщается, что в понедельник у части пассажиров рейса Киев-Тбилиси пограничники отобрали паспорта и провели их дополнительную проверку. Отмечается, что усиленно проверяют только мужчин, а женщин пропускают без каких-либо препятствий.

Между тем, в МВД Грузии заявили журналистам, что дополнительная проверка пассажиров является обычной процедурой.

"Это вторичное инспектирование, что является соответствующей процедурой в международной практике. Пограничники задают им вопросы, они пройдут проверку и обычно будут пропущены. Ничего особенного не происходит", - цитируют СМИ слова представителя МВД.

При этом СМИ предполагают, что усиленная проверка пассажиров, прибывающих из Киева, может быть связана с задержанием в Тбилиси 2 декабря группы украинских граждан, у которых, как сообщали грузинские правоохранительные органы, при обыске были изъяты оружие и боеприпасы.