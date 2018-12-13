Скоростной поезд врезался в путепровод в Анкаре

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Анкаре в четверг скоростной поезд на железнодорожной станции Марсандиз врезался в путепровод, в результате аварии имеются многочисленные раненые, сообщило турецкое информагентство Anadolu.

Данных о числе пострадавших пока не поступало.

После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов, отмечается в сообщении. Согласно первым данным, в результате аварии путепровод обрушился. Как сообщает телеканал CNN, часть перехода на станции рухнула на вагоны состава.

На распространенных в сети видеороликах видно, что спасатели и рабочие пытаются помочь пассажирам выбраться из вагонов, которые оказались зажатыми рухнувшими металлическими обломками перехода.