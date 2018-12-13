Скоростной поезд врезался в путепровод в Анкаре

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Анкаре в четверг скоростной поезд на железнодорожной станции Марсандиз врезался в путепровод, в результате аварии имеются многочисленные раненые, сообщило турецкое информагентство Anadolu.
Данных о числе пострадавших пока не поступало.
После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов, отмечается в сообщении. Согласно первым данным, в результате аварии путепровод обрушился. Как сообщает телеканал CNN, часть перехода на станции рухнула на вагоны состава.
На распространенных в сети видеороликах видно, что спасатели и рабочие пытаются помочь пассажирам выбраться из вагонов, которые оказались зажатыми рухнувшими металлическими обломками перехода.
Unofficial reports indicate that high speed train was derailed after colliding with an empty commuter train. Here is the first video from the scene in Ankara. pic.twitter.com/KH3XJlj0FV— Mehmet Dikbayır (@mehmetdikbayir) 13 декабря 2018 г.