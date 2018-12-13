Американские эксперты усомнились в демонтаже ядерного полигона КНДР

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ядерный полигон "Пунгери" в Северной Корее не был полностью заброшен, сообщает аналитический сайт центра Stimson "38 North".

"Коммерческая спутниковая съемка, проводимая с конца ноября, показывает, что два крупнейших здания в командном центре остаются нетронутыми, как и различные близлежащие вспомогательные объекты для персонала и сил безопасности (...) Это говорит о том, что полигон может быть только законсервирован, с возможной реактивацией", - говорится в публикации.

Кроме того, на снимках примерно два десятка сотрудников, что свидетельствует о том, что полигон не был полностью заброшен.

"Дороги по всему району остаются в хорошем состоянии, а на главной дороге, ведущей к испытательному участку, видны следы на снегу, что свидетельствует о передвижении транспорта", - отмечает "38 North".

В конце мая 2018 года Северная Корея произвела демонтаж ядерного полигона "Пунгери" в присутствии иностранных журналистов. Однако, как отмечали южнокорейские СМИ, на церемонии не присутствовали иностранные эксперты.