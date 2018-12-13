Глава Госдепа заявил, что РФ торгует со странами Африки оружием в обмен на поддержку в ООН

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Россия наладила торговлю с африканскими странами оружием и энергоносителями, рассчитывая в обмен за это на поддержку на голосованиях в ООН, сказал в четверг советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Он заявил об этом, презентуя в Heritage Foundation новую стратегию США по Африке.

По его словам, такая деятельность в Африке позволяет "сохранять власть авторитарным политикам, подрывает безопасность и мир", "противоречит интересам населения Африки". Работу российских компаний в Африке Болтон назвал "коррумпированной экономической деятельностью".

По его словам, Россия продолжает добывать в Африке природные ресурсы "для собственного блага", без учета интересов африканцев.

В своей речи Болтон назвал Россию и Китай угрозами для стран Африки.

"Хищнические практики, которые осуществляют Китай и Россия, задерживают экономический рост в Африке, угрожают финансовой независимости африканских стран, тормозят возможности для инвестиций США, мешают военным операциям США и представляют значительную угрозу для национальны интересов США в сфере безопасности", - заявил он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на выдержки из речи Болтона сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует пересмотреть политику США по странам Африки, объявив Россию и Китай угрозами для американских интересов на этом континенте.