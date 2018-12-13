Суд 12 февраля определит дату вынесения приговора Марии Бутиной

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Дата вынесения приговора россиянке Марии Бутиной, как ожидается, будет назначена на слушаниях в феврале, пишет газета The Hill.

По ее данным, на заседании в четверг федеральный судья округа Колумбия Таня Чуткан заявила, что следующие слушания по делу Бутиной пройдут 12 февраля. Они назначены на 10:00 утра по местному времени (18:00 по московскому). Именно тогда планируется определить день вынесения приговора.

Между тем, в материалах суда, которые публикуют американские СМИ, перечисляются все виды наказания, которые могут грозить россиянке. Максимальным называется срок до пяти лет тюремного заключения, а также штраф до $250 тыс.

The Hill указывает, что принимая во внимание тот факт, что Бутина согласилась сотрудничать со следствием, приговор может быть более мягким.

Gо оценкам адвоката обвиняемой Роберта Дрисколла, срок, к которому приговорят Бутинe, может составить "от нуля до шести месяцев".

Газета The New York Times отмечает, что, таким образом, есть вероятность, что при благоприятном для нее стечении обстоятельств Бутина сможет выйти на свободу сразу после оглашения приговора, так как ей будет засчитано время, уже проведенное под стражей: в настоящее время этот срок составляет уже около пяти месяцев. "Потом, судя по тексту соглашения между обвинением и защитой, ее, скорее всего, депортируют", - пишет газета.

Судья Чуткан также подтвердила, что Бутина в итоге может быть депортирована в РФ, однако отметила, что данное решение будет принимать не она, а другие структуры в США. Ранее американские СМИ сообщали, что согласно действующим законам,Бутину депортируют после того, как она отбудет наказание.

Ранее в четверг в суде вашингтонского округа Колумбия прошло заседание по делу гражданки России Бутиной. В ходе слушаний она признала себя виновной в участии в заговоре против США. Она пояснила, что действовала "под руководством" российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

Минюст США 16 июля предъявил ей обвинения в преступном сговоре и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского официального лица и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Бутина содержится под стражей с момента задержания в июле, адвокаты россиянки не раз заявляли о чрезмерно жестких условиях ее содержания.

В посольстве РФ в США ранее на этой неделе сообщили "Интерфаксу", что российские дипломаты потребовали от администрации тюрьмы, где содержится Бутина, перевести ее в более гуманные условия содержания. Дипломаты, в частности, отметили, что "изоляция в течение 22 часов в сутки неблагоприятно сказывается на состоянии ее здоровья".