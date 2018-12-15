СМИ сообщили о готовности Бутиной дать показания по новому делу

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Издание The Daily Beast сообщило, что гражданка России Мария Бутина, обвиняемая в работе в качестве иностранного агента, готова дать показания по другому делу. Об этом говорится в судебных документах, обнародованных в пятницу в краткой форме.

Федеральная прокуратура Вашингтона, округ Колумбия, подала в суд ходатайство и тайном перемещении Бутиной для дачи новых показаний по неназванному уголовному делу.

На этой неделе Мария Бутина признала вину в том, что действовала на территории США как иностранный агент, чтобы получить доступ к группам консервативных политиков и создать канал связи между Кремлем и президентом Дональдом Трампом. Это была сделка со следствием, в рамках которой Бутина согласилась сотрудничать с американским правительством по всем вопросам.