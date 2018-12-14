Столб пепла высотой 3,5 км поднялся над вулканом Эбеко на Северных Курилах

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область), днем в пятницу выбросил столб пепла высотой до 3,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Шлейф распространился на северо-восток от вулкана на расстояние до 5 км",- говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС региона агентству "Интерфакс" сообщили, что в городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. В кратерах - горячие озера, термальные источники, сольфатары. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.