В Париже опровергли заявления ИГ о его связях со страсбургским стрелком

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Глава МВД Франции Кристоф Кастанер опроверг утверждения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) о том, что подозреваемый в нападении в Страсбурге 29-летний Шериф Шекат был ее "солдатом".

"Абсолютно конъюнктурное заявление ИГ ничего не меняет", - приводят французские СМИ слова Кастанера.

По его словам, Франция имеет дело "с человеком (Шекатом - ИФ), поглощенным злом".

Мужчина, подозреваемый в нападении на прохожих в Страсбурге, в четверг вечером был застрелен полицией. После нападения ему удалось скрыться, в его розыске участвовало несколько сотен полицейских.

Жертвами стрелка стали три человека. Еще около десяти получили ранения.

Позже ответственность за атаку взяло на себя ИГ.