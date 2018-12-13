Страсбургский стрелок сообщил таксисту, что мстит за гибель своих "братьев" в Сирии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Открывший стрельбу по прохожим в Страсбурге Шариф Шекат заявлял, что своей атакой мстит за своих единоверцев, погибших в Сирии, сообщает в четверг телеканал BFM-TV.

По данным телеканала, об этом он рассказал таксисту, у которого он насильно забрал автомобиль после нападения. На этой машине 29-летний Шекат затем скрылся с места происшествия.

По словам таксиста, молодой человек утверждал, что своими действиями он хочет "отомстить за своих мертвых братьев в Сирии". По некоторым сведениям, во время нападения он кричал "Аллах велик".

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. По последним данным, жертвами стали три человека. Еще около десяти получили ранения. Стрелку удалось скрыться. Его ищут около 720 полицейских, жандармов и военных.