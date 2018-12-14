Крупнейший алмаз Северной Америки найден на руднике в Канаде

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Желтый алмаз массой 552 карата (110,4 г) найден на руднике Diavik в канадской провинции Северо-Западные территории, принадлежащем Dominion Diamond Mines и Rio Tinto Group.

Алмаз размером с куриное яйцо является крупнейшим из когда-либо обнаруженных на территории Северной Америки и почти втрое превосходит по размерам предыдущий камень-рекордсмен в Канаде. Он больше бриллианта De Beers, ранее считавшегося самым крупным в группе желтых алмазов (440 каратов на момент обнаружения в 1888 году).

На соседних рудниках Diavik и Ekati добывают алмазы очень высокого качества, но огромные размеры для них не характерны, говорится в совместном сообщении компаний.

По словам гендиректора Dominion Шейн Дёргин, найденный алмаз - ювелирного качества, однако практически не дал дополнительных деталей, которые могли бы помочь определить его стоимость.

The biggest diamond ever found in North America, at 552 carats, has been unearthed by Dominion Diamond Mines and Rio Tinto Group at a mine in Canada"s frozen north https://t.co/1PjJcowWha — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 14 декабря 2018 г.

Алмазы желтого цвета обычно стоят дешевле бесцветных камней идеальной чистоты, однако для алмазов яркой фантазийной расцветки ситуация обратная.

"Мы можем назвать цвет камня фантазийным желтым, но пока это все, что можно сказать, поскольку он не обработан и был немного поврежден в ходе работ", - заявил Дёргин в интервью агентству Bloomberg.

По данным агентства, канадский желтый алмаз занимает седьмое место по размерам среди найденных в этом веке и входит в топ-30 крупнейших драгоценных камней в истории.

Rio Tinto принадлежит 60% рудника Diavik, однако Dominion выкупила алмаз у партнера на внутреннем аукционе. Сейчас компания ищет ювелирный дом, чтобы разделить и огранить его.