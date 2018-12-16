Учение военных моряков России и Индии завершилось в Бенгальском заливе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российско-индийское военно-морское учение "Индра Нэви-2018", в рамках которого в Бенгальском заливе близ индийского порта Вишакхапатнам отрабатывалось взаимодействие для защиты судоходства и экономической деятельности на море, завершилось, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в воскресенье.

По данным пресс-службы, в ходе учения моряки Тихоокеанского флота и Восточного флота ВМС Индии на практике совершенствовали навыки совместного тактического маневрирования, пополнения кораблями запасов от танкера на ходу, проведения досмотровой операции подозрительного судна.

"Объединенные силы провели комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, осуществили поиск субмарины и применили против подлодки "условного противника" реактивные глубинные бомбы, отработали взлеты и посадки палубных вертолётов, их применение по предназначению, а в заключение провели встречный морской бой", - сказано в сообщении.

После завершения активной части были кратко подведены итоги действия сил в море, после чего российские и индийские наблюдатели пересели на свои корабли. В Бенгальском заливе прошла церемония прощания российских и индийских моряков, в ходе которой корабли двух стран проследовали параллельными курсами в строях кильватера.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота покинул территориальные воды Индии и продолжил выполнение задач дальнего похода.

Учения "Индра Нэви-2018" проходили в Бенгальском заливе с 13 по 16 декабря. К отработке задач на различных этапах "Индры" привлекались более 10 боевых кораблей и судов обеспечения двух стран, самолёты и вертолёты ВМС Индии, а также вертолёт БПК "Адмирал Пантелеев".