В Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жреца

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Египте была обнаружена нетронутая гробница верховного жреца, ее возраст составляет 4400 лет.

Как сообщает "Би-би-си", археологи нашли гробницу в Саккаре - в этом поселении близ Каира расположен крупный комплекс пирами.

Генеральный секретарь Верховного совета по древностям Египта Мустафа Вазири заявил, что это единственное в своем роде открытие за последние десятилетия.

В гробнице обнаружены статуи фараонов, на стенах расположены цветные иероглифы. Фрески изображают высокопоставленного священнослужителя по имени Ватайе, его мать, жену и других родственников.

Раскопки должны начаться в воскресенье, 16 декабря. Археологи надеются, что их ждут и другие открытия, включая саркофаг жреца.